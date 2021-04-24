Derince Sırrıpaşa Mahallesinde ikamet eden Abbas Sütlüpınar (62) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 7 çocuk babası olan Abbas Sütlüpınar’nın cenazesi Sırrıpaşa Camiinden alınarak Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.