İzmit Tavşantepe Mahallesi Şehit Fazlı Karabulut Sokak üzerinde ikamet eden serbest işçi olarak çalışan merhum Mehmet Gündüz’ün eşi Çiçek Gündüz (88) kalp ve solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. DİSK Genel Merkez üst kurul ve Genel İş Sendikası üst kurul delegesi Ekrem Gündüz ile birlikte 6 çocuk annesi olan Çiçek Gündüz’ün cenazesi Tavşantepe Cemevinden alınarak Tavşantepe Mezarlığında toprağa verildi.