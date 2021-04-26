Gölcük Hisareyn Merkez Mahallesi Ezgi Sokak üzerinde ikamet eden askeri hastaneden emekli devlet memuru merhum Halit Aslan’ın eşi Kanarya Aslan (82) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Kanarya Aslan’ın cenazesi Hisareyn Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hisareyn Merkez Mezarlığında toprağa verildi.