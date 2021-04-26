Körfez Hacıosman Mahallesi Güvenir Sokak üzerinde ikamet eden işçi emeklisi Halit Duman’ın eşi Mübeccel (61) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Mübeccel Duman’ın cenazesi Bağçeşme Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.