İzmit Körfez Mahallesi Erdoğan Çebi Sokak üzerinde ikamet eden işçi emeklisi Recep Tokat (86) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Recep Tokat’ın cenazesi 42 Evler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Çınarlı Mezarlığında toprağa verildi.