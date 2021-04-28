İzmit Karabaş Mahallesi Süleyman Paşa Sokak üzerinde ikamet eden, Yugoslavya göçmeni eski Belsa Plaza eski hal esnaflarından ayakkabıcı Kemal Gül ile Şükran Gül çiftinin çocukları, Kocaelispor eski paf takımı futbolcularından Orhan Gül’ün ağabeyi, Uludağ Üniversitesi mezunu, İzmit DSİ Spor Basketbol takımı eski oyuncusu, muhasebe müdürü Fatih Gül (43)solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Fatih Gül’ün cenazesi Kent Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.