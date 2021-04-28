Fatih Gül
İzmit Karabaş Mahallesi Süleyman Paşa Sokak üzerinde ikamet eden, Yugoslavya göçmeni eski Belsa Plaza eski hal esnaflarından ayakkabıcı Kemal Gül ile Şükran Gül çiftinin çocukları, Kocaelispor eski paf takımı futbolcularından Orhan Gül’ün ağabeyi, Uludağ Üniversitesi mezunu, İzmit DSİ Spor Basketbol takımı eski oyuncusu, muhasebe müdürü Fatih Gül (43)solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Fatih Gül’ün cenazesi Kent Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.