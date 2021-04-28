İzmit Durhasan Mahallesinde ikamet eden çiftçi Hayrettin Bulun (67) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Hayrettin Bulun’un cenazesi Solaklar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Solaklar Mezarlığında toprağa verildi.