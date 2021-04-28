Gölcük Dumlupınar Mahallesi Preveze Caddesi üzerinde ikamet eden oto tamircisi Muharrem Suna (59) beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Muharrem Suna’nın cenazesi Topçular Yolu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.