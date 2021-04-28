İzmit Yenişehir Mahallesi İpek Sokak adresinde ikamet eden Goodyear’dan emekli Toyota Plaza Kocaeli Kaya yönetim kurulu başkanı Mehmet Kaya ile merhum Halil Kaya’nın enişteleri Mustafa Uçar (80) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Mustafa Uçar’ın cenazesi Akbal Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akbal Mezarlığında toprağa verildi.