İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Hanlı Sokak üzerinde ikamet eden eski Emir Lokantası’nın sahibi merhum Ali Asiltürk’ün eşi Nesrin Asiltürk (76) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Nesrin Asiltürk’ün cenazesi Akşemsettin Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme mezarlığında toprağa verildi.