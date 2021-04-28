İzmit Yenişehir Mahallesi Asilkent Sokak üzerinde ikamet eden Petkim’den emekli İhsan Özoğul (54) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan İhsan Özoğlu’un cenazesi Aşağı Süllü Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Süllü Mezarlığında toprağa verildi.