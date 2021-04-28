İhsan Özoğul
İzmit Yenişehir Mahallesi Asilkent Sokak üzerinde ikamet eden Petkim’den emekli İhsan Özoğul (54) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan İhsan Özoğlu’un cenazesi Aşağı Süllü Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Süllü Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.