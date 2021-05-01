Kartepe Avluburun Mahallesinde ikamet eden çiftçi İbrahim Gümüş (72) beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan İbrahim Gümüş’ün cenazesi Yukarı Camiinden alınarak Avluburun Mezarlığında toprağa verildi.