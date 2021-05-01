İzmit Malta Mahallesinde ikamet eden, kentimizin tanınan ve sevilen esnaflarından Kordsa’dan emekli Fethiye Caddesinde bulunan Işık Tuhafiye’nin sahibi Besnik Kuka (82) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Besnik Kuka’nın cenazesi Kent Mezarlığında toprağa verildi.