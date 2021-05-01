Kandıra Çarşı Mahallesinde ikamet eden ve bir süredir Kandıra Adliyesi’nde zabıt katibi olarak görev yapan Kandıra’nın sevilen simalarından Gökhan Yaşar (33) bir süre önce koronavirüse yakalandı. 27 Nisan’da durumu kötüye giden Yaşar, özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşar, yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Evli ve 1 çocuk babası olan Gökhan Yaşar’ın cenazesi Kandıra’da toprağa verildi.