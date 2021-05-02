İzmit Serdar Mahallesi Orkide Sokak adresinde ikamet eden serbest meslek emeklisi Mehmet Karahan (75) Covit-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 8 çocuk babası olan Mehmet Karahan’ın cenazesi Vanlılar Mescidi’nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çınarlı Merkez Mezarlığında toprağa verildi.