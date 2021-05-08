İzmit Yenişehir Mahallesi Şehit Ender Güven Sokak üzerinde ikamet eden çiftçi merhum Ali Aktaş’ın eşi Hatice Aktaş (89) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Hatice Aktaş’ın cenazesi Kent Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çayırköy Mezarlığında toprağa verildi.