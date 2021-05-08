İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Ulu Çınar Caddesi üzerinde ikamet eden Gübretaş’tan emekli Mehmet Emin Sapmaz (64) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Mehmet Emin Sapmaz’ın cenazesi Kent Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.