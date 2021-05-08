İzmit Kadıköy Mahallesi Gelibolu Sokak üzerinde ikamet eden Pirelli Fabrikası müteahhitlerinden Utku İnşaatın sahibi Osman Utku (82)kanser nedeniyle vefat etti. Neziha Binbay’ın babası olan Osman Utku’nun cenazesi Suadiye Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Merkez Mezarlığında toprağa verildi.