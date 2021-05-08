İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde ikamet eden Ncty AVM’de bulunan Aslı Börek işletmesi sahiplerinden Yüksel Arda (57) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Yüksel Arda’nın cenazesi Bahçecik Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeşilkent Mezarlığında toprağa verildi.