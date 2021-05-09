İzmit Kadıköy Mahallesi Esendağ Sokakta ikamet eden Perkim’den emekli Muhittin İzmitlioğlu (88) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan Muhittin İzmitlioğlu’nun cenazesi Yeşil Camiinde öğlen namaIna müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.