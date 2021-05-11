İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Şehit Emin Sokak üzerinde ikamet eden Koruma Fabrikasından emekli Hüseyin Aykan (81) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Hüseyin Aykan’ın cenazesi Mehmet Ali Paşa Camiinden alınarak Kent mezarlığında toprağa verildi.