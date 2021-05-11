Derince Mersincik Mahallesi Kızılcık Sokak üzerinde ikamet eden demirci ustası Necdet Üzmez (66) karaciğer nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Necdet Üzmez’in cenazesi Çınarlı Camiinden alınarak Çınarlı Mezarlığında toprağa verildi.