Başiskele Kullar Tepecik Mahallesi Karamürsel Caddesi üzerinde ikamet eden ve Kartonsan’dan emekli kaynakçı Şerafettin Ak (75) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Şerafettin Ak’ın cenazesi Kullar Merkez Camiinden alınarak Merkez Mezarlığında toprağa verildi.