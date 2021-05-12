Kartepe Rahmiye Mahallesinde ikamet eden SSK emeklisi Mehmet Tuna (64) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Mehmet Tuna’nın cenazesi Rahnmiye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Rahmiye Mezarlığında toprağa verildi.