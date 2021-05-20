Derince Yenikent Gülbahar Sokak'ta ikamet eden Bekir Şahin (82) Covid-19 nedeniyle vefat etti. İşçi emeklisi ve 5 çocuk babası olan Bekir Şahin'in cenazesi Yenikent Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.