Darıca Fevzi Çakmak Mahallesinde ikamet eden Hacinaz Korku (71) kalp krizi sebebiyle vefat etti. SSK emeklisi ve 5 çocuk babası olan Hacinaz Korku cenazesi Nene Hatun Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Darıca Merkez Mezarlığında toprağa verildi.