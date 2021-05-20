Darıca Fevzi Çakmak Mahallesinde ikamet eden Celal Maksutoğlu (73) parkinson nedeniyle vefat etti. Emekli ve 4 çocuk babası olan Celal Maksutoğlu'nun cenazesi Yenikent Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.