Gebze Hacı Halil Mahallesinde ikamet eden Ahmet Malkoç (65) akciğer kanser sebebiyle vefat etti. Gebze Belesiyesi'nden emekli ve 5 çocuk babası olan Ahmet Malkoç'un cenazesi öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gebze Mezarlığında toprağa verildi.