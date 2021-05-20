İzmit Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde ikamet eden Yaşar Yetiştiren (89) Covid-19 sebebiyle vefat etti. Emekli Astsubay ve 3 çocuk babası olan Yaşar Yetiştiren'in cenazesi Kent Mezarlığında öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.