İzmit Cedit Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda ikamet eden Goodyear emeklisi, dört çocuk babası Mehmet Cambazlar (88) yaşlılığa bağlı sebepler nedeniyle vefat etti. Cambazlar’ın cenazesi Eren Camii’nden alınarak Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.