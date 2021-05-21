İzmit Erenler Mahallesi Saraçoğlu Sokak’ta ikamet eden, SSK emeklisi, iki çocuk babası Seyfi Küçük (61) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Küçük’ün cenazesi Yunus Emre Camii’nden alınarak Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.