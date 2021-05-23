Kartepe Maşukiye Mahallesi Göknar Sokak adresinde ikamet eden serbest meslekle uğraşan Ali Bey Tokdemir (62) enfeksiyon nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Ali Bey Tokdemir’in cenazesi Maşukiye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Maşukiye Mezarlığında toprağa verildi.