Derince Çenedağ Mahallesi Cevizli Sokak adresinde ikamet eden yurtdışında çalışan Cafer Şeker (79) mide kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Cafer Şeker’in cenazesi Cımbızlar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çınarlı Mezarlığında toprağa verildi.