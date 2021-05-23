İzmit Tüysüzler Mahallesi Murat Çobanoğlu Sokak adresinde ikamet eden çiftçi merhum Ahmet Ulutaş’ın eşi Lela Ulutaş (94) zatürre nedeniyle vefat etti. Ford Otosan İlkokulundan emekli müdür yardımcısı Turgut Ulutaş ile birlikte 2 çocuk annesi olan Lela Ulutaş’ın cenazesi Tüysüzler Fatih Fatih Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tüysüzler Mezarlığında toprağa verildi.