Şazimet Çelik
İzmit Yenişehir Mahallesi Yeni Turgut Reis Sokak adresinde ikamet eden emekli merhum İsmail Çelik’in eşi Şazimet Çelik (61) cilt hastalığı nedeniyle vefat etti. İzmit Kozluca Mahallesinde çiftçilik yapan Erol Kaplan’ın halası olan Şazimet Çelik’in cenazesi Kocluca Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kozluca Mezarlığında toprağa verildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.