İzmit Yenişehir Mahallesi Yeni Turgut Reis Sokak adresinde ikamet eden emekli merhum İsmail Çelik’in eşi Şazimet Çelik (61) cilt hastalığı nedeniyle vefat etti. İzmit Kozluca Mahallesinde çiftçilik yapan Erol Kaplan’ın halası olan Şazimet Çelik’in cenazesi Kocluca Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kozluca Mezarlığında toprağa verildi.