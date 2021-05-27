Kandıra Çalköy Mahallesi Kayalı Sokak üzerinde ikamet eden çiftçi Nevrez Efe’nin eşi Gülizar Efe (95) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Gülizar Efe’nin cenazesi Burhanlı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Burhanlı Mezarlığında toprağa verildi.