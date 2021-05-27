Gölcük Yenimahalle Kazım Karabekir Caddesi üzerinde ikamet eden Gölcük ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünden emekli şube müdürü Hasan Bekiroğlu (61) enfeksiyon nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Hasan Bekiroğlu’nun cenazesi Hisareyn Merkez Mezarlığında toprağa verildi.