Başiskele Yeşilkent Mahallesi Mahmut Çavuş Caddesi üzerinde ikamet eden işçi emeklisi Mehmet Keskin (72) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Mehmet Keskin’in cenazesi Yeniköy Merkez Camiinden alınarak Merkez Mezarlığında toprağa verildi.