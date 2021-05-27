İzmit Yenişehir Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde ikamet eden şoför İbrahim Canıgeniş (49) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan İbrahim Canıgeniş’in cenazesi Mehmet Ali Paşa Camiinden alınarak Asri Mezarlıkta toprağa verildi.