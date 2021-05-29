Derince Dumlupınar Mahallesi Şirin Sokak üzerinde ikamet eden Petkim’den emekli Halil Tilki (81) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Halil Tilki’nin cenazesi Derince Merkez Camiinden alınarak Merkez Mezarlığında toprağa verildi.