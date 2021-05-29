Gölcük Karaköprü Mahallesi Şanlı Sokak üzerinde ikamet eden işçi emeklisi Hüseyin Yılmaz (76) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Hüseyin Yılmaz’ın cenazesi Mehmet Ali Paşa Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.