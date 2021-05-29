İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Geçit Sokak üzerinde ikamet eden balıkçı Salih Selman (76) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Salih Selman’ın cenazesi Sakarya Akyazı Feysiler Köyünde toprağa verildi.