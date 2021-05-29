İzmit Yazlık Merkez Mahallesi Burak Sokak üzerinde ikamet eden Bağkur’dan emekli Sadık Kılınç (73) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Sadık Kılıç’ın cenazesi Yazlık Merkez Camiinden alınarak Merkez mezarlığında toprağa verildi.