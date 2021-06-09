İzmit Serdar Mahallesi İstanbul Karayolu Caddesi adresinde ikamet eden Seka emeklisi Mehmet Özdil (89) koah nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Mehmet Özdil’in cenazesi Serdar Yeşil Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.