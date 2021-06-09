İzmit Tepeköy Mahallesi Muradiye Caddesi adresinde ikamet eden Kemer Camii Yaşatma Onarma Derneği başkanı ve esnaf Salih Alyüz (68) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Salih Alyüz’ün cenazesi Tepeköy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tepeköy Mezarlığında toprağa verildi.