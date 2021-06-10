İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Akgün Sokak adresinde ikamet eden maliyeden emekli memur Bayram Selvi (79 ) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Bayram Selvi’nin cenazesi Mehmet Ali Paşa Camiinden alınarak Asri Mezarlıkta toprağa verildi.