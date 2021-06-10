Kartepe Uzunçiftlik Mahallesi Hacı İbrahim Caddesi adresinde ikamet eden merhum çiftçi İsmail Pamuk’un eşi Kadriye Pamuk (86) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Kadriye Pamuk’un cenazesi Sakarya Serdivan Kazım Paşa Mezarlığında toprağa verildi.