Gölcük Halıdere Yalı Mahallesinde ikamet eden SSK emeklisi Yusuf İge (68) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Yusuf İge’nin cenazesi Halıdere Merkez Camiinden alınarak Merkez Mezarlığında toprağa verildi.