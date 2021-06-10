Körfez Güney Mahallesi Kent Caddesi üzerinde ikamet eden emekli tır şoförü Zülkar Neyin Aygül (69) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Zülkar Neyin’in cenazesi Hacı Muharrem Camiinden alınarak İlimtepe Mezarlığında toprağa verildi.