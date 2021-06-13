Kartepe Emekevler Mahallesi Şükran Sokak adresinde ikamet eden inşaat işleri ile uğraşan Almanya’dan emekli Süleyman Kalaycı (84) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Süleyman Kalaycı’nın cenazesi Uzunbey Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uzunbey Mezarlığında toprağa verildi.